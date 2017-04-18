Стали известны все четвертьфинальные пары юниорского чемпионата мира 2017 года.
Группу А выиграла команда Финляндии, в группе В первое место заняла сборная США. Сборная России вышла в четвертьфинал со второго места, где сыграет со Словакией. Матч состоится 20 апреля, начало в 18:30 мск.
Четвертьфинал ЮЧМ-2017:
США – Швейцария
Россия – Словакия
Канада – Швеция
Финляндия — Чехия
Команды Беларуси и Латвии не одержали ни одной победы и заняли последние места в своих группах. Им предстоит сыграть в утешительном раунде до двух побед, по итогам которого одна команда покинет элитный дивизион.
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