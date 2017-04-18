Сборная России в овертайме обыграла Чехию на юниорском ЧМ-2017

Сборная России обыграла команду Чехии в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ. В четвертьфинале россияне встретятся со Словакией.

Марк Рубинчик открыл счёт в первом периоде, реализовав большинство. В концовке игрового отрезка чехи отыгрались — забил Давид Квасничка. Во второй двадцатиминутке Никита Шашков вновь вывел россиян вперёд, но Филип Задина сравнял счёт при игре в формате «пять на четыре».

В третьем периоде Андрей Свечников сделал счёт 3:2, на что чехи ответили голом Мартина Каута, а затем Ян Керн вывел свою команду вперёд, но россияне отыгрались благодаря голу Кирилла Максимова. Победную шайбу в овертайме забил Марк Рубинчик, оформив дубль.

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