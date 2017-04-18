Тротц: я должен давать Овечкину больше игрового времени

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц отметил, что должен давать нападающему Александру Овечкину больше игрового времени. В третьем матче первого раунда плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» россиянин провёл на льду чуть больше 15 минут, встреча завершилась со счётом 4:5 ОТ (1-2 в серии).

«Это моя обязанность — давать ему игровое время. Иногда это зависит от ситуации, иногда от того, в какой зоне вбрасывание. Да, он должен играть больше.

Его айстайм не зависел от его игры. Он был великолепен. Я должен предоставить ему больше времени, без сомнений", — цитирует Тротца журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

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