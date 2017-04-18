Голубович: будем изучать словаков, они хорошо играют в обороне на ЮЧМ

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал победу над командой Чехии (5:4 ОТ) в заключительном матче группового этапа чемпионата. В четвертьфинале россияне сыграют со сверстниками из Словакии.

«Ожидали тяжёлого матча, чехи — принципиальный наш соперник с давних времён. О раскладах не думали, только о том, что нужно побеждать при любом раскладе. Будем изучать словаков, команда хорошо играет в обороне, которую надо преодолевать, и это будет достаточно сложно делать. Будем обтачивать некоторые нюансы. Одна из самых важных игр ждёт. Игра Максима Жукова? Как говорят вратари: «Мы имеем право на одну ошибку», но тут же он нас выручил», — передаёт слова Голубовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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