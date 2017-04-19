Шашков: матч со словаками в 1/4 финала ЮЧМ будет похож на игру с чехами

Форвард юниорской сборной России Никита Шашков прокомментировал победу над командой Чехии (5:4 ОТ) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. В четвертьфинале россияне сыграют со сверстниками из Словакии.

«Забивали быстрые голы, но тут же и быстро пропускали. Будем работать над этим. Реализация? Где-то вратарь подтаскивает у них, где-то сами не можем, работаем над этим. Сегодня забросил первую шайбу за сборную: от синей линии пошёл бросок, шайба попала в чеха, а потом отрикошетила — и пришлось корпусом подправлять её в ворота.

Обычное дело быть 13-м нападающим, входить в игру надо стараться быстро, сегодня получилось. В первой же смене не попал в пустые ворота, а потом реабилитировался. В четвертьфинале будет такой же матч, как с чехами, на них придут болельщики и будут гнать вперёд, и они будут бежать, мы будем готовиться. Атмосфера будет похожей на матч с США, только трибуны будут гнать нашего соперника, а не нас», — передаёт слова Шашкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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