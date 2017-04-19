Райлли: «Торонто» верит в успех и в систему нашей игры, у нас нет слабаков

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли рассказал о настрое команды в первом раунде плей-офф с лучшей командой регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз». «Кленовые листья» ведут в серии со счётом 2-1.

«Этот результат говорит о том, что мы способны сражаться. Мы не боимся конкуренции, мы заведены, мотивированы, мы хотим выиграть. Ничего не достаётся легко, для этого надо хорошо поработать, так что мы будем продолжать пахать на каждом участке площадки в следующих матчах серии. В команде есть вера в успех, мы верим в систему нашей игры, верим друг в друга. У нас тут нет слабаков. Не имеет значения, какой счёт на табло, мы всё равно выходим на лёд с одинаковым настроем и стараемся добиться победы. Такой настрой помог „Торонто“ выиграть третий матч серии», — приводятся слова Райлли на официальном сайте НХЛ.