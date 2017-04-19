«Лос-Анджелес» заключил контракт с финалистом NCAA нападающим Иафалло

«Лос-Анджелес Кингз» заключил контракт новичка с нападающим Алексом Иафалло. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

23-летний Иафалло в сезоне-2016/17 выступал за Университет Миннесоты-Дулут и стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. Он провёл 42 матча, в которых забросил 21 шайбу и отдал 30 результативных передач при показателе полезности "+22". Его команда дошла до финала NCAA, где проиграла Университету Денвера, а Иафалло вошёл в символическую сборную турнира.