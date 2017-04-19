«Рейнджерс» выиграли 4-й матч серии с «Монреалем», Радулов набрал 1 очко

«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Монреаль Канадиенс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Йеспер Фаст на 12-й минуте вывел «Рейнджерс» вперёд. На 19-й минуте Торри Митчелл счёт сравнял. Победу «Рейнджерс» принёс точный бросок Рика Нэша на 25-й минуте.

Российский нападающий «Канадиенс» Александр Радулов отметился голевой передачей. Защитник Андрей Марков провёл на льду 24 минуты. Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл 12 минут.

Счёт в серии стал ничейным — 2-2.