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«Рейнджерс» выиграли 4-й матч серии с «Монреалем», Радулов набрал 1 очко

19 апреля 2017, среда. 04:52. Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Монреаль Канадиенс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Йеспер Фаст на 12-й минуте вывел «Рейнджерс» вперёд. На 19-й минуте Торри Митчелл счёт сравнял. Победу «Рейнджерс» принёс точный бросок Рика Нэша на 25-й минуте.

Российский нападающий «Канадиенс» Александр Радулов отметился голевой передачей. Защитник Андрей Марков провёл на льду 24 минуты. Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл 12 минут.

Счёт в серии стал ничейным — 2-2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
19 апреля 2017, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 1 1:1, 1:0, 0:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Фаст – 11:39 (5x5), 1:1 – Митчелл (Уэбер, А. Радулов) – 18:37 (5x5), 2:1 – Нэш (Макдона) – 24:28 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Александр Радулов
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