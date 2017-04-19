«Коламбус» одолел «Питтсбург», Бобровский сделал 27 сейвов, Малкин набрал 2 очка

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Питтсбург Пингвинз» в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе «Коламбуса» отличились Джек Джонсон (12-я минута), Джош Андерсон (19), Маркус Нутиваара (25), Вильям Карлссон (41) и Бун Дженнер (46). За «Питтсбург» голы забили Патрик Хёрнквист (27), Рой Хэйнси (37), Том Кюнхакль (43) и Джейк Гюнцель (60).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский сделал 27 сейвов.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга».