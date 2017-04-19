Радулов повторил личный рекорд результативности в Кубке Стэнли, набрав 6-е очко

Форвард «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов повторил личный рекорд результативности в Кубке Стэнли. В четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2) россиянин отдал голевую передачу.

Это очко стало для Радулова 6-м (2+4) в нынешнем розыгрыше турнира. Таким образом, россиянин повторил личное достижение, установленное в 2012 году в составе «Нэшвилл Предаторз». Тогда в активе Радулова также было 6 (1+5) очков в 8 матчах Кубка Стэнли.

Счёт в противостоянии «Монреаля» и «Рейнджерс» стал ничейным — 2-2. Пятый матч серии будет сыгран на льду «Канадиенс» 21 апреля.