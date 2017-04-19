«Сан-Хосе» разгромил «Эдмонтон», забросив 7 шайб, и сравнял счёт в серии

«Сан-Хосе Шаркс» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ. Встреча состоялась в «Эс-Эй-Пи-центре» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

По дублю в составе «Сан-Хосе» оформили Джо Павелски (1-я и 37-я минуты), и Логан Кутюр (12, 33), ещё по одному голу забили Патрик Марло (23), Маркус Сёренсен (30) и Дэвид Шлемко (47). Голкипер «Шаркс» Мартин Джонс отразил все 23 броска по своим воротам, оформив «сухарь».

Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду без малого 12 минут.

Счёт в серии стал ничейным — 2-2.