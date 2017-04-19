Бобровский: в серии с «Питтсбургом» очень много бросков, все надеются на отскоки

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (5:4). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга».

«Сегодня мы справились с давлением, которое на нас оказывалось. Очень здорово, что серия продлилась, парни сегодня проделали огромную работу перед воротами. В нашем противостоянии с «Питтсбургом» много бросков, все ждут рикошетов и отскоков, таковая стратегия команд. Мне остаётся только делать своё дело как можно лучше и получать удовольствие от хоккея. Конечно, «Коламбус» старается играть максимально плотно в обороне, и как вратарь могу смело сказать, что это мне по нраву. Сегодня на стадионе была потрясающая атмосфера, она придавала уверенности. Мы в такой ситуации, что один день может решить то, как мы проведём следующие полгода, поэтому я очень рад, что серия продолжилась», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Блю Джекетс».