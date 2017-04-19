П. Зубов: я за гибкую тактику, линия со Скабелкой у нас одна, но есть свои опции

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Павел Зубов рассказал о своих тренерских взглядах и различиях с бывшим наставником сибиряков Андреем Скабелкой.

«Мне знаком этот хоккей с 2010 года. Мы первые с «Металлургом» в чемпионате Беларуси начали играть в агрессивный хоккей. Уже потом наш стиль переняли другие белорусские команды. Так что мне это всё хорошо знакомо. Линия со Скабелкой у нас одна, но опции, разумеется, есть свои. Не хочу говорить, вертикальный это хоккей или какой-то другой.

Я приверженец гибкой тактики. Игроки не должны думать, что у нас есть только один вариант, скажем, выхода из зоны. Сопернику должно быть сложно нас прочитать. Если в итоге состоится моё окончательное назначение, то я буду стараться привить команде вариативность. Но далеко загадывать не будем», — сказал Зубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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