«Сан-Хосе» впервые в своей истории забил 4 гола в одном матче плей-офф

«Сан-Хосе Шаркс» в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги разгромил «Эдмонтон Ойлерз» (7:0). Счёт в серии, таким образом, сравнялся — 2-2.

Забросив 7 шайб в одном матче, «акулы» повторили свой рекорд в Кубке Стэнли, установленный в 1999 и 2014 годах. Кроме того, «Сан-Хосе» впервые в истории клуба забил в игре плей-офф 4 гола в большинстве.

Калифорнийская команда является действующим чемпионом Западной конференции Национальной хоккейной лиги — в прошлом плей-офф команда уступила в финале.