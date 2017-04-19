Жюльен: «Монреалю» всё давалось с трудом

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен подвёл итоги четвёртого матча серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2, 2-2).

«У нас не шла игра в пас. Мы были не так хороши, как в воскресенье. Нам всё давалось с трудом. Мы плохо контролировали шайбу, и поэтому было много пробросов. То же самое можно сказать о вбрасываниях», – цитирует специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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