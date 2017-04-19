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Нэш: это был лучший домашний матч «Рейнджерс» в серии

19 апреля 2017, среда. 10:00. Хоккей

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш прокомментировал победу над «Монреаль Канадиенс» (2:1) в четвёртом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время счёт в серии равный — 2-2.

«Это был наш лучший домашний матч в серии. Нам было непросто после третьей игры. Мы понимали, что надо очень постараться.

Я всё-таки считаю, что в третьем периоде мы могли бы сыграть получше, создать больше моментов. Но надо отдать «Монреалю» должное. Они бились до конца», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс
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