Гюнцель укрепил лидерство в гонке снайперов текущего плей-офф НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (4:5) стал автором гола. Действующий обладатель кубка Стэнли ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 3-1.

Это пятый гол американского игрока в текущем кубковом турнире НХЛ, и он продолжает лидировать в гонке снайперов плей-офф, опережая форварда «Калгари Флэймз» Шона Монахана, на счету которого три шайбы. Всего в четырёх матчах розыгрыша Кубка Стэнли Гюнцель набрал 6 (5+1) очков.