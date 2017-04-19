«Ванкувер» может возглавить Ральф Крюгер

Руководство «Ванкувер Кэнакс» проявляет интерес к известному тренеру Ральфу Крюгеру. Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, сам специалист подтвердил факт переговоров с канадским клубом. «У меня было несколько интересных бесед», — сказал Крюгер.

57-летний тренер известен по успешной многолетней работе со сборной Швейцарии. На Кубке мира 2016 года Крюгер вместе со сборной Европы дошёл до финала, где уступил канадской команде. В НХЛ Крюгер на протяжении трёх сезонов работал в «Эдмонтоне» (два года как помощник, один – главным тренером), а в настоящее время является президентом футбольного клуба «Саутгемптон». Ещё одним кандидатом на вакантное место главного тренера «Кэнакс» является Трэвис Грин, успешно работающий с фарм-клубом «Ванкувера».