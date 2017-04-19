Форвард «Сент-Луиса» Штястны впервые вышел на лёд после травмы

Форвард «Сент-Луис Блюз»Пол Штястны, пропустивший 13 последних матчей из-за травмы, впервые вышел на лёд.

Штястны в марте получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:2). Главный тренер Майк Йео сообщил, что ждёт возвращения 31-летнего центрфорварда со дня на день. Штястны работал в звене с Владимиром Соботкой и Заком Сэнфордом.

Хоккеист в нынешнем сезоне входит в пятёрку лучших бомбардиров своей команды с 40 (18+22 ) очками в 66 матчах.

«Сент-Луис» ведёт со счётом 3-0 в серии с «Миннесотой Уайлд».