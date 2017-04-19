Бэбкок: игроки «Торонто» скажут вам, что у нас очень крутая команда

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок высказался о текущем положении дел для своей команды в плей-офф НХЛ — 2-1 в серии с «Вашингтон Кэпиталз».

«У игроков было много энергии в третьем матче. Это точно не было проблемой. Другое дело, что в начале встречи мы постоянно оказывались не в тех местах, не в то время, но мы ещё поработаем над этим моментом. Молодые игроки видят, как весь город сходит с ума в плей-офф, поэтому хотят показать себя с лучшей стороны. Парни вышли на лёд, заряженные эмоциями, но в некоторых ситуациях нам нужно быть внимательнее.

Заставили ли мы «Вашингтон» нервничать? Даже не знаю. Могу только сказать, что с нашей стороны всегда идёт игра на победу. Было важно выиграть первый матч серии, но, к сожалению, это сделать не получилось. Зато во второй встрече всё сложилось лучше, и это придало нам уверенности.

Сейчас, если вы поговорите с игроками «Торонто», они скажут вам, что у нас очень крутая команда. Когда вы выступаете за крутую команду, то зарабатываете уважение к самому себе и к тому процессу, в который вовлечены. Вы начинаете верить, что можете это сделать. Четвертая игра серии будет еще важнее, так что нам предстоит перегруппироваться и подойти к ней во всеоружии», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.