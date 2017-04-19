Драйзайтль был удалён до конца матча с «Сан-Хосе» за колющий удар

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль был удалён до конца четвёртого матча серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Сан-Хосе Шаркс» (0:7). Счёт в серии в настоящее время 2-2. Калифорнийская команда впервые забила 4 гола в большинстве в одном кубковом матче, а также повторила клубный рекорд по голам за матч.

Немецкий хоккеист получил матч-штраф за колющий удар клюшкой, нанесённый форварду Крису Тьерни. Нападающий «Шаркс» из-за боли ушёл в раздевалку, но в третьем периоде вернулся на лёд.

Видео данного инцидента доступно на официальном канале sportsnet на Youtube