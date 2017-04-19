Маклеллан: недисциплинированная игра добила «Эдмонтон»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан прокомментировал разгромное поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (0:7) в четвёртом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Счёт в серии в настоящее время 2-2.

«Сегодня мы получили важный урок. Эта игра показала нам, что соперники могут выходить на другой уровень. То, что они взяли с места в карьер и сразу захватили инициативу, было очень важно. Ну а наша недисциплинированная игра нас добила. В общем, сегодня был вечер «Сан-Хосе», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.