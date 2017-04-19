ДеБур: «Сан-Хосе» поймал кураж в начале матча, что стало главным залогом успеха

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер ДеБур прокомментировал крупную победу над «Эдмонтон Ойлерз» (7:0) в четвёртом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Счёт в серии в настоящее время 2-2.

«Первый период сегодняшнего матча был похож на первый период прошлого, за исключением того, что сегодня нам удалось реализовать моменты. Поймать кураж крайне важно. В прошлой встрече нам это не удалось. Но сегодня мы сделали это в самом начале, что стало главным залогом успеха», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.