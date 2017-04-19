Гатиятулин: хочется создавать «Трактор» не только на сезон, но и на перспективу

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги сезона. Челябинская команда вылетела в первом раунде плей-офф.

«Эмоции после плей-офф не улеглись, да и переживаю всё заново. Игры пересматриваю. Смотрим с коллегами сыгранные матчи. Оцениваем действия и своей команды, и соперника. Подмечаем детали, игроков. Уже по большей части в расчёте на будущий сезон — как именно лучше использовать будущих новичков команды, как они играли в своих предыдущих командах, какие схемы можно и нужно наигрывать в том же розыгрыше большинства, которое было у нас одной из главных проблем…

По сути, весь регулярный сезон мы играли по большому счёту одними и теми же игроками. Возможно, поэтому в плей-офф и не хватило свежести. Даже не в плане физической формы — прежде всего, не хватило свежести в голове, эмоций. Для меня сезон был первым полностью проведённым от начала и до конца на уровне КХЛ. Так что чего-чего, а эмоций было более чем достаточно. Трудился с огромным желанием. Возможно, мне немного не хватало опыта в каких-то моментах, где, возможно, стоило бы побыстрее реагировать или что-то подсказать.

Если «отмотать плёнку» на начало сезона, то скажу так: не сомневался, что мы будем в плей-офф. Качеством игры доволен. Да, у нас были плохие игры и даже серии игр. Безусловно, были достаточно серьёзные игровые проблемы в атаке и в розыгрыше большинства. Что же, значит есть над чем работать в это межсезонье. И мы поработаем. Радовало то, что не было ни одного равнодушного человека в коллективе. Наш тренерский штаб проделал серьёзную работу. Удалось воплотить в жизнь многие наши мысли. Например, качественно выстроить оборону (по итогам «регулярки» она была лучшей на Востоке), построить игру в меньшинстве. К сожалению, не удалось избежать травм, которые ломали только отлаженные было механизмы. Но повторюсь — не сомневались в том, что попадем в плей-офф. Что же до серии с «Барысом» — да, мы могли победить… Шансы были равные.

В раздевалке была очень хорошая и рабочая атмосфера, и я уверен в том, что ребята заходят туда с удовольствием. Для многих из наших «молодых» наступает ключевое для их карьер время, когда они по возрасту перестают считаться «лимитчиками». Им придётся бороться за попадание в состав, что называется, «на общих основаниях», наравне с опытными, сильными игроками, ветеранами. И требовать от них будут не просто попадать в состав, но начинать давать результат. Самим. И именно так, только так доказывать свою состоятельность как профессиональных хоккеистов. Конкуренция-то за попадание в состав будет нешуточная. Полностью сохранить состав нам не удастся — несколько ребят покинут команду, но это обычная хоккейная жизнь. Но есть и опытные кандидаты им на замену — с ними мы связываем определённые надежды. Очень много резервов для улучшения игры. И конечно, хотелось бы в идеале работать, создавать команду не только на ближайший сезон, но и на перспективу», — рассказал тренер.