«Сибирь» продлила двусторонние контракты с четырьмя молодыми игроками

«Сибирь» продлила контракты с защитниками Вадимом Бахтиным и Павлом Фильченковым, нападающими Александром Локтевым и Павлом Ткаченко. Все соглашения рассчитаны на два сезона и являются двусторонними.

20-летний Локтев в прошлом сезоне был капитаном «Сибирских Снайперов» в МХЛ и набрал 62 (30+32) очка в 55 матчах сезона. В плей-офф на его счету 6 (2+4) в 10 матчах.

19-летний Ткаченко сыграл 5 матчей за «Сибирь» в КХЛ, в МХЛ набрал 45 (22+23) очков в 54 матчах и 10 (4+6) очков в 10 матчах плей-офф.

19-летний Бахтин набрал 14 (6+8) очков в 58 матчах сезона при показателе полезности «+20», а 20-летний Фильченков – 18 (5+13) очков в 59 матчах при показателе полезности «+4».