Лучич: не время паниковать, «Ойлерз» не надо обвинять себя или сомневаться

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич поделился мнением о разгромном поражении от «Сан-Хосе Шаркс» (0:7) в четвёртом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время счёт в серии равный — 2-2. При этом соперник канадской команды впервые в своей истории забил 4 гола в большинстве в матче плей-офф.

«Нам нужно, чтобы каждый игрок сыграл лучше. Сейчас не время паниковать, не надо обвинять себя или сомневаться. Надо просто как можно скорее прийти в себя», – передаёт слова нападающего канадской команды официальный сайт НХЛ.