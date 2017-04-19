Салливан: давайте отдадим должное «Коламбусу», они играли хорошо

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (4:5) в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ (3-1).

«В плей-офф всегда трудно пробивать себе дорогу. Нужно правильно играть, обороняться, принимать верные решения, создавать трудности сопернику. Полагаю, что сегодня мы не были достаточно хороши, не играли на своём привычном уровне.

Игра звена Кросби? Сегодня по какой-то причине они играли не так, как до этого. Такое иногда случается. Давайте отдадим должное «Коламбусу». Они играли хорошо», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.