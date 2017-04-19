Каменский: я могу заменить Чернышенко? Не слышал об этом, в КХЛ всё нормально

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал информацию о возможном уходе Дмитрия Чернышенко с поста президента лиги и своём назначении на эту должность.
«Честно говоря, я не слышал об этом. Думаю, что это всё кто-то выдумал. Наверно, у этого журналиста надо спросить, он это написал. Я лично об этом не слышал, у нас всё нормально. Работа идёт, есть перспектива на будущее», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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