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Каменский: я могу заменить Чернышенко? Не слышал об этом, в КХЛ всё нормально

19 апреля 2017, среда. 13:16. Хоккей

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал информацию о возможном уходе Дмитрия Чернышенко с поста президента лиги и своём назначении на эту должность.

«Честно говоря, я не слышал об этом. Думаю, что это всё кто-то выдумал. Наверно, у этого журналиста надо спросить, он это написал. Я лично об этом не слышал, у нас всё нормально. Работа идёт, есть перспектива на будущее», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

КХЛ, что с тобой не так? 5 важных вопросов к Чернышенко
Может быть, мы не правы, но кажется, что в последнее время во многих вопросах КХЛ движется в неправильном направлении.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Валерий Каменский Дмитрий Чернышенко КХЛ
Новости. Хоккей
19 апреля 2017, среда
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