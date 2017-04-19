Аткинсон: значимость этой победы огромна для «Коламбуса». Нам нечего терять

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (5:4) в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. В настоящее время команда уступает в серии плей-офф НХЛ со счётом 1-3.

«Каждый раз, когда они забивали, мы забрасывали шайбу в ответ. Нам нечего терять, мы все ещё находимся внизу. Мы пытаемся подняться и выиграть, но для нас очень важно было получить импульс. Очевидно, что значимость этой победы огромна», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.