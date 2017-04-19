Курбатов: ФХР будет поддерживать клубы ВХЛ своими силами

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что окажет помощь клубам ВХЛ, у которых есть проблемы с финансированием. Также функционер порассуждал на тему возможного исключения из КХЛ «Югры» и «Кузни».

«Существует подход, по которому клубы, не имеющие финансовых гарантий, просто не будут допускать до участия в чемпионате. Я считаю его в корне неверным — мы должны думать о развитии хоккея в различных регионах, поэтому, с одной стороны, будем добиваться хороших финансовых гарантий, с другой — будем поддерживать клубы своими силами. В этом году проведена огромная работа федерацией хоккея для того, чтобы поддержать клубы ВХЛ, имеющие проблемы с финансированием.

Состав участников КХЛ? Если к нам подаст заявку клуб, который соответствует требованиям по финансированию, наличию команды, арены, то нет никаких оснований, чтобы этот клуб не взять. На общем собрании клубов будем рассматривать заявки клубов на следующий сезон. По поводу возможности участия «Югры»и новокузнецкого «Металлурга» в следующем сезоне ВХЛ нужно спрашивать у руководителей команд.