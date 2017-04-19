Павелски: «Сан-Хосе» выстроил игру так, как это было нужно

Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски прокомментировал разгромную победу над «Эдмонтон Ойлерз» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (7:0). Счёт в серии плей-офф НХЛ в настоящее время 2-2.

«Мы были просто готовы. Каждый игрок был готов к матчу. Мы часто входили в чужую зону, хорошо играли в большинстве. Силовые приёмы также добавили импульс этому матчу. Мы просто выстроили игру, как нам это было нужно. В нашей игре не было никаких упущений», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.