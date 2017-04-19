Кутюр: в плей-офф нужно выигрывать каждую игру

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр прокомментировал победу над «Эдмонтон Ойлерз» (7:0) в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии в настоящее время 2-2.

«Каждую игру в плей-офф, на мой взгляд, нужно выигрывать. Это не должно зависеть от того, против кого вы играете в серии. Желание победить должно быть высоким в каждой игре, хоть в первой, хоть в четвёртой. Без него ничего не получится», – передаёт слова игрока команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги…