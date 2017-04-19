Экман-Ларссон, Ландеског и Сёдерберг сыграют за сборную Швеции на ЧМ-2017

Трое хоккеистов команд Национальной хоккейной лиги усилят сборную Швеции на ЧМ-2017. Речь идёт о защитнике Оливере Экман-Ларссоне, а также нападающих Карле Сёдерберге и Габриэле Ландескоге. Об этом информирует официальный «твиттер» шведской федерации хоккея.

Экман Ларссон провёл 79 провёл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав в них 39 очков. Ландеског принял участие в 72 матчах «регулярки» НХЛ за «Колорадо Эвеланш» и набрал в них 33 очка. Одноклубник Ландескога Сёдерберг набрал 14 очков в 80 матчах.