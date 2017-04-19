Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Макдэвид: сегодняшний матч прошёл мимо «Эдмонтона»

19 апреля 2017, среда. 16:49. Хоккей

Нападающий «Эдмонтон Олйерз» Коннор Макдэвид прокомментировал разгромное поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (0:7, 2-2 в серии) в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Сегодняшний матч прошёл мимо нас. Но счёт в серии равный. Сегодня мы плохо сыграли, это очевидно. Это как будто была не наша команда. Мы не так играли весь год. Но такое случилось только один раз.

«Сан-Хосе» не получит две победы за один матч со счётом 7-0. Серия всё ещё 2-2. Мы всё ещё находимся в хорошем положении. Мы пришли, чтобы получить отрыв, но это не удалось», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Хосе Шаркс Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид
Новости. Хоккей
19 апреля 2017, среда
16:53 Витолиньш: каждый хоккеист СКА подтянул на уровень выше свою слабую сторону
16:49 Макдэвид: сегодняшний матч прошёл мимо «Эдмонтона»
16:10 Экман-Ларссон, Ландеског и Сёдерберг сыграют за сборную Швеции на ЧМ-2017
15:54 Стась — капитан сборной Беларуси на ЧМ-2017, Павлович и Денисов — ассистенты
15:31 Тобиас Ридер усилит сборную Германии на ЧМ-2017
15:22 Кутюр: в плей-офф нужно выигрывать каждую игру
15:05 Ворачек, Киндл, Коварж и Филиппи присоединятся к сборной Чехии
14:52 Форвард «Флориды» Мальгин присоединился к сборной Швейцарии
14:48 Павелски: «Сан-Хосе» выстроил игру так, как это было нужно
14:43 Курбатов: ФХР будет поддерживать клубы ВХЛ своими силами
14:05 Аткинсон: значимость этой победы огромна для «Коламбуса». Нам нечего терять
13:51 Гатиятулин считает, что возвращение игрока уровня Кузнецова в КХЛ — фантастика
13:31 Шалаев: в «Авангард» насчёт приобретения Калинина никто не обращался
13:16 Каменский: я могу заменить Чернышенко? Не слышал об этом, в КХЛ всё нормально
13:12 «Спартак» продлил контракт с нападающим Куваевым
13:06 Кит: провести хороший матч, захватить инициативу — таков план «Чикаго»
13:06 Салливан: давайте отдадим должное «Коламбусу», они играли хорошо
13:04 Лучич: не время паниковать, «Ойлерз» не надо обвинять себя или сомневаться
13:02 «Сибирь» продлила двусторонние контракты с четырьмя молодыми игроками
12:56 Гатиятулин: хочется создавать «Трактор» не только на сезон, но и на перспективу
12:23 Защитник Стасенко остаётся в «Северстали»
12:10 Тальбо: начало матча сложилось не по сценарию «Эдмонтона»
11:26 ДеБур: «Сан-Хосе» поймал кураж в начале матча, что стало главным залогом успеха
11:21 ЖХК «Динамо Санкт-Петербург» вручили бронзовые медали
11:13 Маклеллан: недисциплинированная игра добила «Эдмонтон»
11:06 Драйзайтль был удалён до конца матча с «Сан-Хосе» за колющий удар
10:50 Бэбкок: игроки «Торонто» скажут вам, что у нас очень крутая команда
10:44 Защитник Бородкин подписал контракт с «Трактором» на два года
10:43 Андерсен: в «Торонто» все бьются за себя и за партнёра
10:29 Будро: не так и много нужно для того, чтобы перевернуть серию с «Блюз»
10:24 Форвард «Сент-Луиса» Штястны впервые вышел на лёд после травмы
10:16 Виньо: «Рейнджерс» удалось в очередной раз показать, что мы команда
10:15 Вратарь «Динамо» Бшх Бочаров стал самым ценным игроком плей-офф ВХЛ
10:14 Пачьоретти: игроки «Канадиенс» должны верить, что будем забивать
10:08 «Ванкувер» может возглавить Ральф Крюгер
10:08 Гюнцель укрепил лидерство в гонке снайперов текущего плей-офф НХЛ
10:07 «Коламбус» впервые в своей истории выиграл в основное время в матче плей-офф
10:05 Кросби: «Коламбус» был лучше, он заслужил победу
10:01 Хэйнси: серия с «Коламбусом» равная
10:00 Нэш: это был лучший домашний матч «Рейнджерс» в серии
09:45 «Анахайм» подписал контракт с лучшим снайпером QMJHL Фиоре
09:31 Жюльен: «Монреалю» всё давалось с трудом
09:30 «Сан-Хосе» впервые в своей истории забил 4 гола в большинстве в 1 матче плей-офф
09:28 Назаров: вся вертикаль «Нефтехимика» встала на правильный путь
09:15 Малкин возглавляет гонку бомбардиров плей-офф
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Считаете ли вы минувший сезон КХЛ самым интересным в истории?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+