Макдэвид: сегодняшний матч прошёл мимо «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтон Олйерз» Коннор Макдэвид прокомментировал разгромное поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (0:7, 2-2 в серии) в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Сегодняшний матч прошёл мимо нас. Но счёт в серии равный. Сегодня мы плохо сыграли, это очевидно. Это как будто была не наша команда. Мы не так играли весь год. Но такое случилось только один раз.

«Сан-Хосе» не получит две победы за один матч со счётом 7-0. Серия всё ещё 2-2. Мы всё ещё находимся в хорошем положении. Мы пришли, чтобы получить отрыв, но это не удалось», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.