Витолиньш: каждый хоккеист СКА подтянул на уровень выше свою слабую сторону

Тренер СКА Харийс Витолиньш считает, что в завершившемся сезоне каждый из хоккеистов улучшил свою игру, что позволило завоевать Кубок Гагарина.

«У нас в команде в этом году была очень хорошая «химия». Были и техничные игроки, и игроки оборонительного плана, и индивидуально сильные. А главный фактор успеха — каждый хоккеист показал не только то, в чём он хорош, но и подтянул на уровень выше свою слабую сторону. Так мы и пришли к общей победе.

Что за игрок Микко Коскинен? Надёжный! С большим опытом плей-офф. Командный, очень позитивный. Ни разу не видел, чтобы он был угрюмым. Игорь Шестёркин — трудолюбив. Я думаю, будущий номер один. Скажем так, с огромным потенциалом», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.