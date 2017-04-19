Хара: на дополнительной тренировке «Бостон» отшлифует некоторые моменты

Капитан «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился мнением о дополнительной тренировке, проведённой между матчами плей-офф.



«Мы хотим поработать над некоторыми компонентами, которые у нас хорошо получаются, отшлифовать их. Мы понимаем, что порой нужно напоминать себе, как мы играем, что даёт нам преимущество над соперником. Из-за расписания не всегда получается тренироваться, свободных дней не очень много. Поэтому мы сегодня решили выйти на лёд. Мы поработаем над ними и подготовимся к игре», — цитирует Хару официальный сайт лиги.