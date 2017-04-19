Голубович: у Переляева подозрение на травму, надеемся, что сможет сыграть

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович прокомментировал подготовку к четвертьфиналу чемпионата мира со сборной Словакии. Встреча состоится 20 апреля, начало в 18.30 мск.



«На тренировке обратили больше внимания на игру в неравных составах, построение обороны. У Семёна Переляева есть подозрение на травму, но надеемся, что всё будет нормально. Кое-что посмотрели из игры словаков, будем ещё разбирать. Дорога до Попрада заняла 30 минут, это немного, но всё равно… Завтра не получится провести раскатку, потому что, как вернёмся, уже обратно ехать на игру. В нынешней ситуации отсутствие раскатки — это нормально, потому что на льду мы уже не меньше недели, не было ни одного выходного. В Попраде нормальные условия, ничуть не хуже, чем в Спишске-Нова-Вес. Настоящий турнир начинается завтра, всё остальное нужно уже забыть, взять лучшее и идти дальше. По вратарю будем определяться завтра. Все тренеры вносят свою лепту при работе над большинством, что касается Юрия Ивановича Бабенко, он молодой тренер, недавно закончил играть, у него есть варианты, которые мы пытаемся использовать», — передаёт слова Голубовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.