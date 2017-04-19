Кэссиди: всё идёт удачно, если забиваешь первым, гол придаёт сил

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о ходе серии с «Оттавой Сенаторз» (1-2).



«Нас поддерживают болельщики, мы играем дома, но порой всё может обернуться не в твою пользу. Всё идёт удачно, если забиваешь первым. Гол придаёт тебе сил. Если нет, если игра не складывается, хочется прибавить… Кажется, что всё по силам, но надо придерживаться плана на игру. Мы смогли сравнять счёт, вернулись в игру. Это очень важно. В среду мы должны лучше стартовать», — цитирует Кэссиди официальный сайт лиги.