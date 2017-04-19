Зибанеджад: «Рейнджерс» сделали хорошее заявление, чтобы показать, чего мы стоим

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал победу над «Монреаль Канадиенс» (2:1) в четвёртом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время счёт в серии равный — 2-2.



«Мы показали именно тот хоккей, какой и должны. Сделали хорошее заявление, кто мы вообще такие как команда. Что хотим и что можем. Парни сражались друг за друга. Мы понимали важность этого матча и хорошо сделали свою работу», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт Национальной хоккейной лиги.