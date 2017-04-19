Виньо: Бучневич был хорош перед игрой, поэтому смело поставил его в основу

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо после победы в четвёртом матче серии с «Монреаль Канадиенс» (2:1, 2-2 в серии) поделился мнением о попадании в состав российского нападающего Павла Бучневича.



«Я сказал Бучневичу: „Это твой первый матч в плей-офф“. На что Бучневич замахал руками: „Нет-нет, я выступал в плей-офф в КХЛ“. Это облегчило мне решение. Да и вообще Павел был хорош перед игрой, поэтому я смело поставил его в основу», — приводит слова Виньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.