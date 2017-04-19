Наместников и Проворов сыграют за олимпийскую сборную в матчах со Швейцарией

Ближайший резерв национальной команды — олимпийская сборная России — продолжает подготовку к чемпионату мира.



На две игры Еврочелленджа против сборной Швейцарии команда отправится в следующем составе:



Вратари: Илья Сорокин, Андрей Кареев, Эмиль Гарипов;



Защитники: Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Захар Арзамасцев, Игорь Ожиганов, Михаил Науменков, Андрей Миронов, Максим Чудинов, Иван Проворов, Илья Любушкин;



Нападающие Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачёв, Роман Любимов, Владислав Наместников.



Вратарь Андрей Василевский, защитники Артём Блажиевский, Ярослав Дыбленко, а также нападающие Егор Коршков, Павел Красковский и Кирилл Капризов останутся в УТЦ «Новогорск», где продолжат подготовку к заключительному этапу Евротура. Форвард Никита Кучеров присоединится к команде 24 апреля.



Тренеры команды – Олег Браташ и Игорь Никитин. Матчи состоятся 21 апреля в 21.15 и 22 апреля в 18.45 по московскому времени.



Главное в любом турнире — собрать правильную команду. Попробуй!