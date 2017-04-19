Лингле: смогу усилить атаку сборной Беларуси, помочь забросить несколько шайб

Форвард сборной Беларуси Шарль Лингле поделился впечатлениями от своего вызова в национальную команду.



«Ждал ли вызова? Да. Думаю, я ещё выступаю на достаточно высоком уровне — пусть и не в КХЛ. А на таких турнирах важна глубина состава. Возможно всякое — травмы и так далее. По-моему, на прошлогоднем чемпионате мира сыграл неплохо, так почему не позвать меня опять? Полагаю, смогу усилить атаку, помочь забросить несколько шайб. В группе есть несколько матчей, в которых мы точно способны победить.

Рассматривал возможность отказаться от приглашения? Такой вариант есть всегда. Игрок может сделать любой выбор, и надо уважать его решение. Сезон длинный, времени на отдых не так много. Но я даже не раздумывал. Сказал жене: чувствую, правильным будет поехать в сборную. Это честь. В прошлом году я был новичком — вокруг столько всего происходило, что даже позабыл, как почётно выступать за страну. Но сейчас у меня больше опыта", — цитирует Лингле «Прессбол».