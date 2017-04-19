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Cтартуют финальные игры всероссийского детского турнира ŠKODA Junior Cup

19 апреля 2017, среда. 19:50. Хоккей

ŠKODA Junior Ice Hockey Cup приглашает зрителей на финальные игры всероссийского детского турнира по хоккею с шайбой.

В пятый, юбилейный раз финал турнира пройдёт в одном из лучших ледовых дворцов России. Соревнования будут проводится 21, 22 и 23 апреля в «ВТБ Ледовом дворце», который находится по адресу: ул. Автозаводская, д. 23.

Получить бесплатный пригласительный, а также узнать подробное расписание игр можно на сайте http://hockey-skoda.ru/junior. Расписание будет доступно по итогу жеребьёвки 20 апреля 2017 года.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
19 апреля 2017, среда
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