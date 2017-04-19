Cтартуют финальные игры всероссийского детского турнира ŠKODA Junior Cup

ŠKODA Junior Ice Hockey Cup приглашает зрителей на финальные игры всероссийского детского турнира по хоккею с шайбой.

В пятый, юбилейный раз финал турнира пройдёт в одном из лучших ледовых дворцов России. Соревнования будут проводится 21, 22 и 23 апреля в «ВТБ Ледовом дворце», который находится по адресу: ул. Автозаводская, д. 23.

Получить бесплатный пригласительный, а также узнать подробное расписание игр можно на сайте http://hockey-skoda.ru/junior. Расписание будет доступно по итогу жеребьёвки 20 апреля 2017 года.