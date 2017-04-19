Галуцен: вопрос по вратарю «Флэймз» на четвёртый матч будем решать перед игрой

Главный тренер «Калгари Флэймз» Глен Галуцен рассказал, что пока не решил, кто из голкиперов команды будет защищать ворота в четвёртом матче серии плей-офф с «Анахайм Дакс» (0-3). Первые три матча серии отыграл вратарь Брайан Эллиотт пропускавший в среднем 3,67 шайбы за игру и парировавший 88,7% бросков.



«Мы ещё не решили, что нам делать к четвёртому матчу. Мы ещё будем обсуждать этот вопрос. Я прежде всего хочу, чтобы ребята снова собрались и настроились. Посмотрим, что будет после тренировки. Вопрос по вратарям мы обычно решаем к пяти часам дня», — цитирует Галуцена официальный сайт лиги.