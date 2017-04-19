Форвард «Эдмонтона» Пульюярви отправился в расположение сборной Финляндии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви отправился в расположение сборной Финляндии, информирует официальный «твиттер» «нефтяников». 18-летний хоккеист может принять участие в чемпионате мира — 2017, но в случае необходимости «Эдмонтон», выступающий в плей-офф НХЛ, может отозвать игрока обратно в расположение команды.



Пульюярви в регулярном чемпионате НХЛ — 2016/17 принял участие в 28 встречах, отметившись 8 (1+7) результативными баллами при показателе полезности "+5" и 10 минутах штрафного времени.