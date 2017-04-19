Овечкин: Комаров играет грязновато, лезет под кожу, но это не имеет значения

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением об игре против форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Леонида Комарова. Команды сейчас играют между собой в серии первого раунда плей-офф НХЛ, «кэпиталз» уступают со счётом 1-2.

«Комаров – очень хороший, крепкий хоккеист. Конечно, он играет несколько грязновато, старается залезть тебе под кожу.

Но не имеет значения, что он пытается сделать на льду. Я стараюсь концентрироваться на других вещах», – приводит слова Овечкина журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».