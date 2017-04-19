Кассиан: поражение со счётом 0:7 тяжело принять, но завтра вновь взойдёт солнце

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан поделился впечатлениями после поражения со счётом 0:7 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли-2017 с «Сан-Хосе Шаркс» (счёт в серии — 2-2). «Нефтяники» в этом матче потерпели своё самое крупное в своей истории поражение в серии плей-офф



«Такое поражение, как сегодня, сложно принять и в регулярном чемпионате, не говоря уже о плей-офф. Но завтра снова взойдёт солнце», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Концерт по заявкам Тортореллы: Бобровский остановил Малкина «Коламбус» усилиями Сергея Бобровского обыграл «Питтсбург» и продлил серию, а «Монреаль» Радулова уступил на Бродвее.