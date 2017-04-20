Каллен: «Коламбус» выбегает на матчи с огромной скоростью, изо всех сил

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (4:5) в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ (3-1). К 25-й минуте четвёртого матча «Коламбус выигрывал три шайбы, но потом едва не упустил преимущество.



«Эта команда, «Коламбус», — она выбегает на матчи на полной скорости, изо всех сил. Это их фирменный стиль, если угодно. И я не думаю, что мы сегодня достаточно хорошо с этим справились или попытались навязать им что-то свое», — приводит слова Каллена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.