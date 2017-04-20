Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Торонто» и сравнять счёт в серии

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе «Вашингтона» дубли оформили Ти Джей Оши (3-я и 53-я минуты) и Том Уилсон (14, 17), ещё один гол забил Александр Овечкин (5). За «Торонто» шайбы забросили Зак Хайман (6), Джеймс ван Римсдайк (26), Остон Мэттьюс (53) и Тайлер Бозак (60).

Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей, нападающий Евгений Кузнецов провёл на льду 19 минут. Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отыграл 20 минут.

Счёт в серии стал ничейным — 2-2.