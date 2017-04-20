«Оттава» с минимальным счётом обыграла «Бостон» и повела 3-1 в серии

«Оттава Сенаторз» на выезде переиграл «Бостон Брюинз» со счётом 1:0 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Сенаторз».

Единственную шайбу в поединке забил Бобби Райан на 46-й минуте.

Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон совершил шат-аут, отразив 22 броска, по три из которых — на счету Патриса Бержерона и Дэвида Бэйкса. Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел матч на скамейке запасных.

Пятая игра серии пройдет на льду «Оттавы Сенаторз» 22 апреля, начало — в 02:30 мск.